ФСБ поймала в Севастополе двух агентов спецслужб Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, передает RT. Один из задержанных передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством.

Жители города 1979 и 1995 годов рождения сами связались с украинскими спецслужбами и предложили им за деньги быть наводчиками.

22 февраля ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации. Подозреваемые занимались сбором средств для боевиков в Сирии. По данным ФСБ, задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, которые на полученные средства покупали вооружения, транспорт и амуницию.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых сотрудники ФСБ изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и документацию. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.