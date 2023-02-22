ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов

Фото: ФСБ РФ

ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По данным агентства, подозреваемые занимались сбором средств для боевиков в Сирии.

В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), действующей на территории Сирии, — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, которые на полученные средства покупали вооружения, транспорт и амуницию.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых сотрудники ФСБ изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и документация. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Кроме того, в Кабардино-Балкарии ФСБ задержала преступную группу, причастную к торговле людьми. Сообщество правонарушителей состояло из пяти человек. Преступники склоняли женщин из КБР к переезду за границу, а там вынуждали их заниматься проституцией.