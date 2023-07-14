Раскрыты подробности о погибшей от обстрела в Брянской области SHOT: после обстрела Белой Березки пожилая женщина умерла от кровопотери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что после обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области пожилая женщина умерла от кровопотери. По данным канала, ей оторвало ногу.

SHOT отмечает, что также пострадали пенсионер и 16-летний парень, его ранило в голову. Позднее эту информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз.

К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Telegram-канал Mash сообщил 14 июля, что ВСУ обстреливают поселок Белая Березка в Брянской области. По данным канала, местные насчитали семь прилетов снарядов. Один из боеприпасов попал в жилой дом. Еще три жилых здания охвачены огнем.

12 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание завода «Консервсушпрод» в Брянской области. По информации канала, в результате атаки была повреждена кровля цеха № 1. Пострадавших нет.

10 июля ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Севского района Брянской области. При обстреле пострадал один мирный житель, также были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.