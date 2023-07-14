В Росатоме заявили, что БПЛА не могут нанести существенного урона АЭС

Фото: Concern Rosenergoatom/Global Look Press

Курская АЭС

Беспилотники не могут нанести существенный урон Курской АЭС, так как защита реактора рассчитана на падение крупного пассажирского самолета, рассказал NEWS.ru директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов. По его словам, несмотря на это, ведется работа с Минобороны по обеспечению безопасности станции.

Беспилотники не могут принести урон атомной станции, это очень защищенный объект. Могут быть повреждены вспомогательные объекты на территории, но попасть в сам атомный реактор невозможно, так как он рассчитан на падение большого широкофюзеляжного самолета. То есть, даже если Airbus A321, к примеру, на него упадет — ничего не будет, — сказал Черемисинов.

Ранее стало известно, что вблизи Курской АЭС рухнул беспилотник со взрывным устройством на борту. Аппарат упал в Курчатове, который расположен в четырех километрах от электростанции. Как сообщал глава Курской области Роман Старовойт, в результате инцидента повреждения получил многоквартирный дом, пострадавших среди гражданского населения нет.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, ситуация на российских атомных электростанциях полностью контролируется на фоне падения дрона в городе Курчатове. Он подчеркнул, что за безопасность на АЭС отвечает не только ведомственная охрана, но также сотрудники Росгвардии и спецподразделения Вооруженных сил России.