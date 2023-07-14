«Мобилизованы специальные силы»: Росатом о новых мерах безопасности на АЭС Лихачев заявил об усилении мер безопасности на российских АЭС

Фото: Rosatom/Global Look Press

Курская АЭС

Ситуация на российских атомных электростанциях полностью контролируется на фоне падения дрона в городе Курчатове, заявил журналисту Павлу Зарубину глава Росатома Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что за безопасность на АЭС отвечает не только ведомственная охрана, но также сотрудники Росгвардии и спецподразделения Вооруженных сил РФ. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.

Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации «Росатом», Атом-охраной и, конечно, Росгвардией, на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы, — рассказал Лихачев.

В частности, он уточнил, что на территории атомных электростанций действуют средства противовоздушной обороны, способные защитить инфраструктуру от ракетных атак и налетов БПЛА. На этом фоне Лихачев заверил, что ситуация на сегодняшний день находится под контролем.

Ранее стало известно, что вблизи Курской АЭС рухнул беспилотник со взрывным устройством на борту. Аппарат упал в Курчатове, который расположен в четырех километрах от Курской АЭС. Как сообщал глава региона Роман Старовойт, в результате инцидента повреждения получил многоквартирный дом, пострадавших среди гражданского населения нет.