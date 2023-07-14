ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Клещеевку: новости СВО на утро 14 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сорвали попытку наступления ВСУ в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, украинские военные выдвигались в направлении Клещеевки, однако были остановлены огнем артиллерии, основная часть противника уничтожена. При этом двух штурмовиков бойцы российского спецназа захватили в плен.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские войска при помощи огнеметной системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника на Краснолиманском направлении. По его словам, всего были поражены пять целей. Офицер добавил, что в районах населенных пунктов Невское, Новая Егоровка и Серебрянского лесничества авиацией группировки «Центр» нанесены удары по двум пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и скоплению противника.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что провальные попытки организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении заставили ВСУ начать перегруппировку. Также противник подтягивает в регион резервы в надежде накопить силы для новых атак, отметил он.

Фото: МО Украины

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с 35 командирами частной военной компании «Вагнер», состоявшейся 29 июня в Кремле, он оценил их действия в ходе СВО и при попытке мятежа, а также предложил им варианты дальнейшего прохождения службы. По словам главы государства, ЧВК «Вагнер» юридически не существует.

Поставляемые Киеву западные ракеты наносят ущерб РФ, заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит. Глава государства добавил, что продолжение поставок разжигает конфликт и усугубляет ситуацию на Украине.

Танки западного производства, оказавшиеся в распоряжении ВСУ, активно уничтожаются российскими военными, добавил Владимир Путин. Он подчеркнул, что такие машины горят гораздо лучше, чем их советские аналоги. По его словам, украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки.

Палата представителей Конгресса США отклонила поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA). Голосованием были отклонены все поправки, касавшиеся снижения и блокировки военной помощи Украине. Также не прошли поправки, которые обязывали президента США Джо Байдена предоставить конгрессу детальную стратегию по Украине.

Наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины представляют собой минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин. При этом он добавил, что ВСУ все еще располагают «большими силами» для продолжения наступления.

На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект о запрете использования органов граждан, погибших в боевых действиях или от рук полиции. Авторы инициативы объясняют ее необходимостью «предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве».

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер призвал не верить информации о том, что Россия имеет меньше танков, чем Украина. Киев вообще не производит боевые машины, пребывая в полной зависимости от поставок с Запада, подчеркнул он. По его словам, Москва в месяц выпускает более ста современных танков, у России танков более чем достаточно.

Украине грозит коллапс после саммита НАТО в Вильнюсе, заявил Скотт Риттер. Он подчеркнул, что страна представляет собой на данный момент «мясо для мясорубки». По его мнению, скоро будет видно, как Украина стремительно движется к своему коллапсу.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко считает, что вступление Украины в НАТО приведет к катастрофе как для Альянса, так и для Киева, и представители военно-политического блока это понимают. Грушко предположил, что Запад продолжит «держать морковку» перспективы, поскольку это позволяет управлять Украиной как на поле боя, так и в плане «строительства украинского общества».

По мнению представителей Министерства обороны США, условия конфликта на территории Украины не подходят для применения американских истребителей F-16. Об этом заявил начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс. Как отметил генерал, нынешние условия на поле боя на Украине, «вероятно, не идеальны».

Дуглас Симс также сообщил, что кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи, уже прибыли на Украину. Генерал также подчеркнул, что данный вид боеприпасов поступил на Украину не только от Соединенных Штатов Америки, но и от других стран.

Кассетные боеприпасы несут огромную опасность для гражданского населения, сказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он добавил, что наибольший урон приходится на конечности. По мнению эксперта, кассетные боеприпасы будут применяться в первую очередь по новым регионам России и в Белгородской области.

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Pres

Власти Болгарии могут передать Киеву почти 100 бронемашин, в основном БТР, находящихся на складах МВД. Идею отправить на Украину военную технику озвучил депутат парламента Ивайло Мирчев. Бронемашины закупили в конце 1980-х годов, но они не использовались.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада вооружать Украину и нацеливать киевские власти на продолжение противостояния с Россией обречены на провал. Она также отметила, что в НАТО признают наличие больших проблем у Киева при контрнаступлении, но при этом равнодушно относятся к потерям, которые несут ВСУ.

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник со взрывчаткой и другими компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства в селе Ровное под Мелитополем. Также в тайнике хранились оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, емкость с ртутью и два ртутных взрывателя.

Необходимо получить разъяснения по поводу увольнения командующего 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что знает генерала как отважного командира и доблестного воина.

Колонна бойцов ЧВК «Вагнер» направляется в Белоруссию, чтобы обменяться опытом с белорусскими военными, предположил в беседе с NEWS.ru белорусский военный аналитик, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. По его словам, чтобы въехать на территорию республики и расположиться в подготовленных для «Вагнера» лагерях, необходимо двигаться по трассе М-4.

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