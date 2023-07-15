Бербок рассказала о «ежедневых» переговорах о мире на Украине FAZ: Бербок заявила, что «ежедневно» ведет переговоры о мире на Украине

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что переговоры о мире на Украине проходят ежедневно и она принимает в них активное участие. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Бербок также пояснила, почему поставки оружия Киеву не противоречат поиску мира.

В пятницу, 14 июля, немецкий дипломат вместе с экс-боксером Владимиром Кличко выступала на читательском форуме в Хемнице. Там у нее спросили, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров. Бербок ответила, что «ведет их ежедневно».

При этом она пояснила, что поставки оружия не противоречат поискам мира, поскольку речь не идет «либо об оружии, либо о переговорах» — обе процедуры происходят одновременно.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов, среди которых: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

В свою очередь глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто также представил в ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны, введение миротворцев ООН, а также проведение повторных референдумов на спорных территориях.

Ранее Германия отказалась от передачи Украине кассетных боеприпасов. По словам Анналены Бербок, ФРГ остается членом конвенции, запрещающей использование и поставки данных снарядов.