США не разрешили Европе обучать украинских пилотов на F-16 Politico: Европа до сих пор не получила разрешения США на обучение украинских пилотов

Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press

Страны Европы до настоящего времени не получили формального разрешения США на обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico. Там отмечают, что приступить к обучение можно только после формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов.

Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США, — говорится в материале.

В Пентагоне изданию ответили, что запрос находится на рассмотрении. При этом СМИ отмечает, что указаний на то, что США откажутся предоставить нужное разрешение, нет.

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс заявил, что сложившиеся в настоящее время условия конфликта на территории Украины не подходят для применения американских истребителей F-16. Он назвал ситуацию «неидеальной», подчеркнув, что российская армия располагает серьезными средствами противовоздушной обороны.

В мае сообщалось, что первый этап обучения пилотов с Украины полетам на F-16 пройдет в Великобритании. В начальную группу войдут 20 летчиков.

Также стало известно, что Румыния намерена открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16, обучение в котором будут проходить украинские летчики. Тренировки будут проводиться при участии специалистов компании — производителя истребителей Lockheed Martin.