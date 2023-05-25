Первая фаза обучения ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии

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Первый этап обучения пилотов с Украины полетам на американских истребителях F-16 пройдет в Великобритании, пишет Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства. По его словам, в начальную группу войдут 20 летчиков.

Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретному обучению на F-16, — добавил он.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит ВСУ F-16. Представители военного ведомства европейской страны сообщили изданию Politico, что к оперативному развертыванию готовы 24 самолета, при этом еще 18 истребителей больше не используются и могут быть переданы.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву F-16 — приоритетный вопрос для США. Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки самолетов на Украину, а также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители.

В МИД России назвали намерение Запада поставить F-16 Киеву дальнейшим движением по пути эскалации. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что это сопряжено с колоссальными рисками для них самих. Он добавил, что российская сторона учтет данный шаг в своих планах.