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21 июня 2026 в 09:15

«100% нацисты»: Медведев высказался об отказе лидеров Украины от орденов

Медведев: экс-президенты Украины в истории с орденами показали себя нацистами

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Отказ ряда экс-президентов Украины от ордена Белого орла после лишения главы государства Владимира Зеленского этой награды Польшей из-за истории вокруг УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) демонстрирует их приверженность нацизму заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Петре Порошенко.

После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена Белого орла, сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины — Кучма, Ющенко, Порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) — возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты, — отметил Медведев.

Ранее Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в соцсети Х политик показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

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