В Пентагоне заявили о невозможности применения F-16 на Украине Пентагон: нынешние условия на Украине нельзя считать подходящими для применения F-16

Фото: Airman 1st Class Mikaela Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению Министерства обороны США, сложившиеся в настоящее время условия конфликта на территории Украины не подходят для применения американских истребителей F-16. Об этом заявил начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс. Его слова приводит корреспондент газеты Politico Лара Селигман.

Как отметил Симс, нынешние условия на поле боя на Украине «вероятно, не идеальны». При этом он не исключил, что обстановка может поменяться, и подчеркнул, что российская армия располагает серьезными средствами противовоздушной обороны.

По мнению генерала, изменить ситуацию на поле боя помогут танки M1 Abrams, поставка которых запланирована на Украину осенью этого года.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Киев скорее всего получит истребители F-16 от тех европейских стран, которые обладают такой техникой. В то же время он не уточнил, когда начнется обучение украинских пилотов управлению этих истребителей.

При этом мае стало известно, что первый этап обучения пилотов с Украины полетам на американских истребителях F-16 пройдет в Великобритании. В начальную группу войдут 20 летчиков.