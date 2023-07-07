Еще одна европейская страна будет обучать летчиков ВСУ полетам на F-16 Румыния будет обучать украинских летчиков полетам на истребителях F-16

Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Румыния намерена открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16, обучение в котором будут проходить украинские летчики, сообщает Reuters со ссылкой Высший совет обороны страны (CSAT). Тренировки будут проводиться при участии специалистов компании-производителя истребителей Lockheed Martin.

Румынские пилоты, управляющие самолетами F-16, будут проходить здесь обучение, и позже объект будет открыт для пилотов из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину, — говорится в сообщении.

Представители CSAT также добавили, что Румыния планирует приобрести истребители F-35 для усиления собственной противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что власти Дании близки к принятию решения о подготовке украинских пилотов F-16 на территории страны. Предположительно, тренировки начнутся в августе. Конкретная программа будет зависеть от того, какие страны готовы будут направить Украине истребители F-16.

В мае стало известно, что первый этап обучения пилотов с Украины полетам на американских истребителях F-16 пройдет в Великобритании. В начальную группу войдут 20 летчиков.