В Дании назвали сроки начала обучения украинских пилотов F-16 Ritzaus Bureau: Дания может начать обучение украинских пилотов на F-16 в начале августа

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Правительство Дании близко к принятию решения о подготовке украинских пилотов F-16 на территории страны. Предположительно, оно начнется в августе. Об этом сообщает агентство Ritzaus Bureau.

Там отмечают, что решение пока не принято официально, однако и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на встрече Контактной группы по обороне Украины, возглавляемой США, должен озвучить желание страны предоставить возможности для подготовки летчиков. Мероприятие должно пройти в четверг, 15 июня.

Я ожидаю, что за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе. С раскрытием деталей мне хотелось бы повременить до тех пор, пока мы не будем готовы полностью. Но это никакой не секрет, что мы открыты для предоставления датской территории для такой подготовки, — сказал и.о. министра.

Конкретная программа будет зависеть от того, какие страны готовы будут направить Украине истребители F-16. По словам датского представителя, число желающих с каждым днем растет.

В среду, 14 июня, Троэльм Лунд Поульсен начнет переговоры с парламентскими партиями для достижения необходимого соглашения.

Ранее газета Politico сообщала, что страны Запада активно обсуждают передачу Украине старых истребителей F-18 наряду с анонсированными F-16. По данным журналистов, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных штурмовиков F-18, которые будут доступны для экспорта.