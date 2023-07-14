В США считают, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ New York Times: в Пентагоне считают, что кассетные снаряды быстро ВСУ не помогут

Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные Киеву Вашингтоном кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение дел на передовой, сообщает New York Times со ссылкой на сотрудников Пентагона. По их данным, Украине передали не так много этих боеприпасов.

Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны, — подчеркивается в публикации.

В издании добавили, что влияние кассетных боеприпасов может оказаться заметным позднее и лишь в том случае, если союзники обеспечат Украину гораздо большим числом таких боеприпасов.

О решении США передать Киеву кассетные боеприпасы стало известно 7 июля, когда об этом объявил американский президент Джо Байден. Военные США отмечали, что от 5% до 14% из этих боеприпасов могут не разорваться, поскольку долгое время лежали на складах.

Директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля сообщил, что кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи, уже прибыли на Украину. Симс также подчеркнул, что данный вид боеприпасов отправлен Киеву не только от Соединенных Штатов Америки, но и от других стран.