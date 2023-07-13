В Пентагоне подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов

Фото: Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press

Кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи, уже прибыли на Украину, сообщил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. Его слова приводит РИА Новости. Симс также подчеркнул, что данный вид боеприпасов поступил на Украину не только от Соединенных Штатов Америки, но и от других стран.

Наши кассетные боеприпасы уже там, — сказал Симс, отвечая на соответствующий вопрос.

На минувшей неделе президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что эти снаряды будут полезны украинской армии.

В этой связи представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще недавно американские власти считали применение таких боеприпасов военным преступлением.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн. Он также предусматривает поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 32 боевых машин Bradley и такого же количества бронетранспортеров Stryker, систем противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также 31 155-миллиметровой гаубицы.

По мнению бывшего аналитика Пентагона Карен Квятковски, решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину было продиктовано желанием избавиться от старых запасов. В иных условиях совершить подобное было бы затруднительно из-за запрещенного характера снарядов, подчеркнула эксперт.