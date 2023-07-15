Военкор заявил о невозможности ключевого этапа контрнаступления ВСУ Военкор Ткач: ВСУ не удастся ключевой этап наступления из-за сложности форсирования Днепра

Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck/Global Look Press

Река Днепр

Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать Днепр, поскольку не имеют явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. По его словам, которые приводит URA.RU, именно форсирование этой реки является ключевым этапом контрнаступления ВСУ.

Ткач допустил, что украинские войска могут только небольшой группой закрепиться на каком-то участке. Это будет пиар-акция их вымышленных побед. По мнению военкора, форсирование Днепра является сложной военной операцией, для которой требуется значительное, пяти-шестикратное, превосходство сил какой-либо из сторон.

После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности, — отметил Ткач.

Он также указал на эффективную работу артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил России.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план ВСУ выйти к границам Крыма провалился. По его словам, противник планировал прорваться к российскому полуострову с Запорожского направления. Украинское контрнаступление началось 4 июня. С того дня ВСУ пытаются прорвать российскую оборону на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях.