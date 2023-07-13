«План провалился»: Сальдо оценил усилия ВСУ по прорыву к границам Крыма Сальдо заявил о проваленном ВСУ плане прорваться к границам Крыма

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти к границам Крыма провалился. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник планировал прорваться к российскому полуострову с Запорожского направления.

К Крыму противник планировал выйти с Запорожского направления, но этот план уже очевидно провалился, — подчеркнул Сальдо.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. С того дня ВСУ пытаются прорвать российскую оборону на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Бригады, брошенные в бой, готовились инструкторами НАТО и вооружались западной техникой.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 июля сообщил, что противник своих целей не достиг ни на одном из направлений. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч человек, 1244 танка и тысячи единиц другой техники. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, украинское контрнаступление будет идти «на протяжении гораздо большего числа месяцев».

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска не оставляют попыток высадиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. По его словам, бойцы ВСУ заходят мелкими группами, но говорить о том, что кто-либо из них там укрепился, нельзя. Большая часть лодок уничтожается артиллерией на воде.