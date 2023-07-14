«Фейки, сочиненные в Киеве»: Небензя об обвинениях ООН российских военных Небензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями военных РФ в сексуальном насилии

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал голословными обвинения в сексуальном насилии в адрес российских военных на Украине, которые содержались в докладе специального представителя генерального секретаря международной организации. По его словам, которые приводит РИА Новости, обвинения должны подтверждаться фактами, которые в документе приведены не были. Небензя заявил, что Россия отвергает предъявленные обвинения.

Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве. <...> Любые обвинения в отношении государств или сторон конфликта в докладе должны быть достоверными, основанными на подтвержденных фактах и взяты из источников, подлежащих проверке, — указал российский представитель.

Он отметил, что до публикации доклада Россия официально обратилась к генсеку ООН и спецдокладчику с просьбой предоставить информацию, позволяющую провести проверку, но «эти обращения были проигнорированы». Небензя заявил, что РФ полностью отвергает изложенные в докладе «инсинуации». По его словам, действия российских военных подчинены единому командованию и жестким регламентам, а все инциденты незамедлительно расследуются.

Ранее Небензя заявил, что Вашингтон должен отдать приказ своим вассалам в Киеве на прекращение украинского конфликта. Поражения России в США никогда не дождутся, отметил он.

Также он сообщил, что страны Запада подстрекают Украину к совершению террористических актов.