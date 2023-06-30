Небензя призвал США отдать приказ вассалам в Киеве на завершение конфликта Небензя: США должны дать приказ вассалам в Киеве на завершение украинского конфликта

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон должен отдать приказ своим вассалам в Киеве на прекращение украинского конфликта. Поражения России в США никогда не дождутся, отметил он на заседании Совбеза всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Американские хозяева должны дать приказ своим вассалам. Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном: у США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение, желательно [в трактовке США] стратегическое. Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь, — подчеркнул дипломат.

Василий Небензя прежде на заседании Совбеза ООН уже говорил, что коллективный Запад поставками оружия Украине руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести Москве стратегическое поражение. Эти цели уже не скрываются, отметил он.

Ранее дипломат заявил, что такая позиция Запада вызвана стремлением «диктовать всем свою волю и свои так называемые правила». Деньги налогоплательщиков Запада, которые выделяются на вооружения для Украины, перетекают на счета западного военно-промышленного комплекса, уточнил Небензя.