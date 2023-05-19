Небензя рассказал о главной цели Запада на Украине Небензя назвал главной целью Запада на Украине стремление победить Россию

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад поставками оружия Украине руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести Москве стратегическое поражение. Эти цели уже не скрываются, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт «до последнего украинца» в стремлении нанести России «стратегическое поражение», — подчеркнул дипломат.

Он считает, что такая позиция Запада вызвана стремлением «диктовать всем свою волю и свои так называемые правила». Деньги налогоплательщиков Запада, которые выделяются на вооружения для Украины, перетекают на счета западного военно-промышленного комплекса, уточнил Небензя.

Дипломат напомнил, что США на днях объявили о новом транше в $1,2 млн для Киева, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд на дополнительное финансирование Европейского фонда мира. По мнению Небензи, эту организацию пора переименовать в Европейский фонд войны.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что России нельзя позволить победить в украинском конфликте. Это может закончиться новой агрессией Москвы, отметил он. Дипломат добавил, что Москва «не может и не должна» победить в действующем конфликте, поскольку мир не может принять «нормализацию незаконного применения силы».