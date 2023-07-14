Депутат ГД Саралиев: Россия вернула тела 160 погибших в зоне СВО

Фото: saraliev

Шамсаил Саралиев

Россия вернула 160 тел военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции, сообщил в комментарии РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Этим Минобороны занималось, провели сегодня обмен, — сказал Саралиев.

Ранее о возвращении на Украину 62 тел погибших военных сообщил украинский омбудсмен по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

6 июля Министерство обороны России сообщило, что из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих. Они были доставлены в подведомственные медицинские учреждения для прохождения курсов лечения и реабилитации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен по формуле «45 на 45». В начале июня из украинского плена домой вернулись 94 российских военных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать тему обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, работа такого рода должна вестись в тишине.