В Кремле не стали комментировать тему обмена пленными Песков заявил, что не станет комментировать тему обмена пленными между Россией и Украиной

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать тему обмена пленными между Россией и Украиной, передает РИА Новости. По его словам, работа такого рода должна вестись в тишине.

Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная, это сложная кропотливая работа. Она должна вестись в тишине, — заявил Песков.

25 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении домой 106 военнопленных украинских солдат. Он пояснил, что все бойцы вернулись с Бахмутского направления. По словам Ермака, среди возвращенных восемь офицеров, 98 сержантов и солдат. Он подчеркнул, что среди них есть и считавшиеся пропавшими без вести.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания «Вагнер» провела обмен пленными. Омбудсмен поздравила вернувшихся бойцов ЧВК в своем Telegram-канале, при этом число вернувшихся россиян она не назвала.