Россия вернула 94 военнослужащих из смертельноопасного украинского плена Минобороны: из украинского плена вернулись 94 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена

Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Согласно заявлению ведомства, освобожденные военнослужащие будут доставлены в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Украинская сторона об обмене пленными пока не сообщала.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сообщило ведомство.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 25 мая сообщил о возвращении домой 106 военнопленных украинских солдат. Он пояснил, что все бойцы вернулись с Бахмутского направления. По словам Ермака, среди возвращенных восемь офицеров и 98 сержантов и солдат. Он подчеркнул, что среди них есть и считавшиеся пропавшими без вести.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания «Вагнер» провела обмен пленными. Омбудсмен поздравила вернувшихся бойцов ЧВК в своем Telegram-канале, при этом число вернувшихся россиян она не назвала.