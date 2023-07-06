45 российских военных вернулись из украинского плена

Фото: t.me/saraliev

Министерство обороны России сообщило, что из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих. В Telegram-канале ведомства говорится, что всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения Минобороны для прохождения курсов лечения и реабилитации.

Своих не бросаем: на Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — говорится в сообщении.

Депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал кадры с прибытием российских военнослужащих.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram подтвердил обмен по формуле 45 на 45.

В начале июня из украинского плена домой вернулись 94 российских военных. Минобороны сообщало, что военнослужащих доставят в медучреждения для прохождения лечения и реабилитации.

Освобожденный в июне солдат Вооруженных сил РФ Владислав рассказал, что главный секрет выживаниz в украинском плену — это взаимопомощь. По его словам, пленные старались оставаться вместе и создавать группы для моральной поддержки друг друга.