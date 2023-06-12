Освобожденный из украинского плена военный рассказал о секрете выживания «Известия»: освобожденный из плена ВСУ боец назвал взаимную поддержку секретом выживания

Фото: Минобороны РФ

Владислав, освобожденный военнослужащий

Главный секрет выживание в украинском плену — это взаимопомощь, сообщил в интервью «Известиям» освобожденный накануне солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) Владислав. По его словам, пленные старались оставаться вместе и образовывать группы для моральной поддержки друг друга.

Если честно, не верю, что вернулся на Родину. Мама плакала от радости. Мне лично помогла вера в то, что дома меня ждут. Я впервые услышал родных месяцев через шесть по телефону. Мама плакала, девушка до сих пор ждет. Мы там собирались кучками, общались. Это помогало нам не сломаться, — заявил Владислав.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с Киевом из плена с территории Украины вернули 94 российских военнослужащих.

С украинской стороны обмен подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на Украину вернули 95 человек, среди них военные, нацгвардейцы и пограничники. Ермак уточнил, что среди возвращенных из плена — помимо рядовых и сержантов — двое офицеров, в том числе участники боев в Мариуполе, на острове Змеиный и под Артемовском.

25 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении домой 106 военнопленных украинских солдат. Он пояснил, что все бойцы вернулись с Бахмутского направления. По словам Ермака, среди возвращенных — восемь офицеров, 98 сержантов и солдат. Он подчеркнул, что среди них есть и считавшиеся пропавшими без вести.