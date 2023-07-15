В Госдуме объяснили, почему на Западе Зеленскому прощают его критику Депутат Госдумы Затулин: Зеленскому поставили задачу победить РФ и прощают критику Запада

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Константин Затулин

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому позволили критиковать западных союзников, поскольку перед ним стоит задача победить Россию в украинском конфликте. Сейчас украинский лидер почувствовал драйв, а его критика воспринимается как должное, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ в беседе с URA.RU.

Что еще должен говорить человек, у которого нет военной промышленности, но который хочет и по поручению Запада должен выиграть военные действия. Поэтому ему критика сходит с рук, — пояснил депутат.

Он считает, что Зеленский пользуется и будет пользоваться почитанием со стороны западных СМИ. Причем для союзников критика украинского президента создает неудобства, из-за чего «старшие товарищи» вынуждены оправдываться и опровергать сообщения СМИ. Но всегда есть возможность сказать, что вы не все дали. Так вплоть до ядерной бомбы, — предупредил Затулин.

Ранее издание Washington Post сообщило, что представители США намеревались изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово «приглашение» в контексте Украины. По его данным, причиной для этого оказался твит украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой Альянса. Позже итоговое заявление саммита оставили без изменений.