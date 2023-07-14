В США рассказали, как на саммите НАТО едва не наказали Зеленского WP: США намеревались изменить пункт о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Владимир Зеленский

Издание Washington Post сообщило, что представители США намеревались изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово «приглашение» в контексте Украины. По его данным, причиной для этого оказался твит украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой Альянса.

Агрессивный твит президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления его ослабленной войной страны в Альянс, настолько потряс Белый дом, что официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены «приглашения» Киеву, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что публичный упрек Зеленского привел делегацию США в ярость. Американская сторона обсуждала изменение формулировки с целью сделать его «менее благоприятным» для Киева.

Европейские чиновники подтвердили изданию, что вопрос по просьбе США поднимался, однако изменение формулировки привело бы к задержке с публикацией документа, поэтому итоговое заявление саммита оставили без изменений.

Издание считает, что данный инцидент показал недовольство внутри НАТО действиями Зеленского. «Некоторые из самых ярых его сторонников» задались вопросом о том, действует ли президент Украины в ее интересах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не может вступить в НАТО во время конфликта с Россией, поскольку это приведет к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что присоединение Украины к Альянсу станет возможным после завершения боевых действий.