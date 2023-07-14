МИД России выступил против западного подхода к решению конфликта на Украине Захарова: военная помощь Запада Украине не рассчитана на урегулирование конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки военной помощи Украине на деле не рассчитаны на приближение политико-дипломатического урегулирования конфликта. В ходе брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте МИД, она сказала, что страны извлекают выгоду из кризиса системы безопасности в Европе.

Мы категорически не приемлем логику западников, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование. Они просто не заинтересованы в завершении военных действий, а, напротив, извлекают свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве, — заявила представитель МИД России.

Главным профитером военного конфликта Захарова называет НАТО в лице Вашингтона. По ее словам главная цель США в Украинском конфликте — нанести «стратегическое поражение» России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене.

Ранее Захарова заявила, что западные наемники в зоне СВО — законные цели Вооруженных сил России. Также она отметила, что ВС РФ наблюдают наибольшую активность иностранных частных военных компаний в зоне спецоперации.