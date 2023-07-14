В МИД заметили большую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации

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Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний в зоне спецоперации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, эти боевики причастны к преступлениям ВСУ.

Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений. Кроме того, частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран, — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что западные наемники в зоне СВО — законные цели Вооруженных сил России.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что в РФ с юридической точки зрения нет ЧВК, вопрос придания им официального статуса является весьма непростым, он лежит в том числе в политической плоскости и должен обсуждаться правительством и Госдумой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что вопрос легализации на территории России частных военных компаний будет решаться.