Военный эксперт рассказал о нюансах легализации ЧВК в России Военный эксперт Михайлов: легализация ЧВК в России лежит в политической плоскости

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Сегодня с юридической точки зрения в России нет частных военных компаний, вопрос придания им официального статуса является весьма непростым, он лежит в том числе в политической плоскости и должен обсуждаться правительством и Госдумой, рассказал в беседе с «360» военный эксперт Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что такие подразделения, как ЧВК «Вагнер», нужны России в нынешней международной обстановке.

О легализации подобного воинского подразделения нужно было задумываться уже давно. Оно существовало, как бы в таком определенном вакууме: оно есть, а его вроде и нет. <...> Однако вопрос легализации вагнеровцев сложный и лежит, в том числе, в политической плоскости, — отметил эксперт.

По словам эксперта, многие бойцы «Вагнера» доказали свою преданность стране. Сама ЧВК известна еще со времен сирийского конфликта, она также осуществляет деятельность в ряде африканских стран, а главное — достойно себя показала в зоне проведения СВО. Преимуществом ЧВК Михайлов назвал собственное управление, принятие быстрых решений без бюрократии, мобильность и неординарность действий при выполнении задач. Эксперт подчеркнул, что Россия не должна терять такое боеспособное подразделение.

Михайлов допустил, что закон о придании ЧВК официального статуса может быть принят по личному указу президента России. По мнению эксперта, решение, нужны ли подобные подразделения России, остается за главой государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос легализации на территории России частных военных компаний будет решаться. По его словам, соответствующий механизм вынесут на рассмотрение. При этом сроков он не назвал.