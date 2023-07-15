Эксперты из США: Украине на саммите НАТО указали на «лакейский статус»

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саммит НАТО напомнил Украине о статусе державы второго сорта, считают американские эксперты, с которыми поговорило РИА Новости. По их мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому оставалось лишь помалкивать с расчетом на продолжение западной помощи.

Я бы не сказал, что саммит стал провалом для Украины, но точно напоминанием об их лакейском статусе, — сказал историк и политический комментатор Дэн Лазар.

Он считает, что Украина стала жертвой двойных стандартов США, которые не желают вступления Киева в НАТО, чтобы не оказаться стороной украинского конфликта. В Вильнюсе Зеленский мог лишь «держать язык за зубами в надежде, что США и Великобритания продолжат посылать просроченное оружие», добавил Лазар.

Аналитик Пентагона в отставке Чак Спини считает, что саммит показал место Украины в качестве второсортного или младшего союзника. У нее теперь нет надежд на улучшение такого положения.

Украина — самая коррумпированная страна в Европе, и ей не предложат членства в НАТО в обозримом будущем, — уверен Спини.

При этом страны НАТО продолжат поддерживать Украину, поскольку это позволяет пополнять деньгами их ВПК, отметил эксперт.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что декларацию G7 по гарантиям безопасности республике поддержали 10 стран мира. По его словам, в список вошли Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Швеция, Финляндия, Исландия, Бельгия, а также Португалия. Документ был подписан на саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе.