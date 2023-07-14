Стало известно, сколько стран поддержали Украину вместе с G7 Ермак: 10 стран присоединились к декларации G7 по поддержке Украины

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Декларацию G7 по гарантиям безопасности Украины поддержали 10 стран мира, заявил в своем Telegram-канале глава офиса президента республики Андрей Ермак. По его словам, в список вошли Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Швеция, Финляндия, Исландия, Бельгия, а также Португалия.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщал о присоединении Швеции и Испании к декларации о предоставлении гарантий. Он выразил надежду на то, что этот список пополнится новыми государствами.

Документ был подписан на саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе. Он декларирует обязательство продолжать военные поставки Вооруженным силам Украины, а также развивать военную промышленность и инфраструктуру страны. Кроме того, декларация затрагивает ряд других вопросов, в том числе касающихся подготовки украинских военнослужащих и обмена данными между разведывательными службами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее оценил итоги саммита НАТО. Он подчеркнул, что участники мероприятия «не очень комфортно» отреагировали на предложения Киева по интеграции в Альянс. В то же время сама Украина была недовольна предложением членов НАТО воссоздать план действий по членству (ПДЧ) страны в Альянсе.