Кулеба оценил итоги саммита НАТО для Украины Кулеба: Украину реально видят членом НАТО

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Члены НАТО «не очень комфортно» отреагировали на предложение Киева по интеграции Украины в Альянс, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада». При этом преодолен «психологический барьер» и Украину реально видят членом НАТО, отметил министр. Он в целом доволен переговорами, но выразил сожаление из-за отсутствия четких слов в тексте коммюнике о приглашении страны в Альянс.

Партнеры нам сказали: «Давайте создадим Совет Украина — НАТО». Мы сказали: «Ну хорошо, но в правилах функционирования этого совета должно быть четко написано, что этот совет является не инструментом партнерства, а инструментом интеграции Украины в НАТО». Они там не очень комфортно себя почувствовали, но в конце концов согласились, — сказал он.

Министр отметил, что в НАТО рассматривали вариант воссоздания нового плана действий по членству (ПДЧ) Украины в Альянсе, однако этот шаг не устраивает Киев.

На нескольких встречах с правильными людьми, которые имеют влияние на этот процесс, я сказал: «<...> даже не думайте переделать годовую национальную программу на де-факто второй ПДЧ. Если я увижу, что хоть один шаг вы сделаете в эту сторону, <...> то при всей любви <...> придется бить вас по рукам, — сказал министр.

Издание Washington Post ранее сообщило, что представители США намеревались изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово «приглашение» в контексте Украины. По его данным, причиной для этого оказался твит украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой Альянса.

Издание отмечает, что публичный упрек Зеленского привел делегацию США в ярость. Американская сторона обсуждала изменение формулировки с целью сделать саммит «менее благоприятным» для Киева.

Европейские чиновники подтвердили изданию, что вопрос по просьбе США поднимался, однако изменение формулировки привело бы к задержке с публикацией документа, поэтому итоговое заявление саммита оставили без изменений.