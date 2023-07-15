Забастовка в Великобритании угрожает срывом поставок ракет Киеву Поставки Storm Shadow Киеву могут осложниться из-за забастовки на объекте МО Британии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Забастовки работников Министерства обороны Великобритании могут осложнить поставки оружия Украине. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на осведомленный источник. При этом в оборонном ведомстве уверили, что делается все возможное, чтобы обеспечить непрерывную работку объекта.

Речь идет об объекте, расположенном в Шотландии, где 14 июля 50 сотрудников вышли на забастовку из-за недостаточной, как они считают, зарплаты. По информации издания, данный склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину и вооружение на атомные подлодки на базе в Шотландии. Предполагается, что забастовка продлится до 17 июля. Собеседник агентства подчеркнул, что если она будет носить длительный характер, это скажется на поставках ракет для Киева.

В Минобороны в свою очередь отметили, что забастовки не оказывают влияния на их способность «предоставлять потенциал Украине».

Ракета Storm Shadow является совместной разработкой Великобритании и Франции, где она получила название SCALP. Производится концерном MBDA. 11 мая текущего года Лондон объявил о поставках этих ракет на Украину. Дальность поражения объектов у них составляет от 250 до 560 километров.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля заявил, что его страна передаст ВСУ партию ракет большой дальности. По его словам, таким образом Париж рассчитывает оказать поддержку контрнаступлению ВСУ. Политик не уточнил, о каких именно боеприпасах идет речь, однако подчеркнул, что они позволяют «наносить удары вглубь». Объемы и сроки поставок также неизвестны.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не имеют права поставлять Украине вооружение. В связи с этим она сослалась на документ «Общая позиция», который регулирует экспорт продукции военного назначения с 2008 года.