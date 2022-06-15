Захарова: Евросоюз по закону не имеет права поставлять оружие на Украину

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Мария Захарова

Запад не имеет права поставлять оружие на Украину согласно документу «Общая позиция», который регулирует такой экспорт в Евросоюзе еще с 2008 года, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она разобрала два положения этого документа и подчеркнула, что поставки противоречат каждому из них.

Захарова привела примеры и выдержки из документа. Она отметила, что в первом случае запрещается поставлять оружие странам, в которых есть риск начала внутренних репрессий.

Или «государства-члены должны отказать в экспортной лицензии на военные технологии или оборудование, которые могут спровоцировать или продлить вооруженные конфликты или усугубить существующую напряженность или конфликты в стране конечного назначения», — написала Захарова.

С последним пунктом все понятно, подчеркнула представитель МИД. Любые поставки продлевают вооруженный конфликт, они прямо противоречат правилам ЕС. В то же время с первым пунктом все немного сложнее.

Захарова напомнила, что ЕС до сих пор признает ДНР и ЛНР как часть Украины, а следовательно, поставляет оружие государству, которое явно может применить его во внутреннем конфликте. По словам Захаровой, или Евросоюз открыто противоречит собственной позиции, или должен признать ЛНР и ДНР отдельными государствами.

Ранее Захарова заявила, что мировая аудитория уже перекормлена постоянными выступлениями президента Украины Владимира Зеленского, а ему требуется все больше внимания. По ее словам, Зеленский уже выговорился, у него постепенно настает период «кризиса жанра».