Захарова: мир устал от постоянных выступлений Зеленского Представитель МИД РФ Захарова: мир устал от постоянных выступлений Зеленского

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Мария Захарова

Мировая аудитория уже перекормлена постоянными выступлениями президента Украины Владимира Зеленского, а ему требуется все больше внимания, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В интервью радио Sputnik она заявила, что Зеленский уже выговорился, у него постепенно настает период «кризиса жанра».

Судя по всему, он хочет еще большего внимания. Я думаю, что в какой-то момент наступил период кризиса жанра, потому что уже все площадки окучены, мне кажется, многие — уже не по одному разу, все интервью всем, кому можно было раздать, он раздал, — сказала дипломат.

По ее словам, Зеленский любил кинофестивали с детства и сейчас уже успел побывать на них на всех. При этом мировая аудитория уже устала от того, что украинский лидер мелькает всюду, где только может, появляется на экранах и обложках.

Захарова добавила, что беженцы, которые приезжают с украинской территории, рассказывают о настоящей ситуации в стране. В отличие от тех, кто публично выступает по телевизору и пытается нарисовать выдуманную картину действительности. Захарова считает, что Европе уже удалось понять, с кем она имеет дело. Но период осознания еще не настал, пока продолжается момент шока от киевского режима.

Ранее Захарова заявила, что Украина живет за счет кредитов Запада и фактически является его колонией. По ее словам, с февраля 2014-го по декабрь 2021 года стране было предоставлено порядка $70,5 млрд от ЕС, США, Германии и Великобритании, тогда как с февраля по май 2022 года объём финансирования Украины Западом превысил $15 млрд.