Захарова назвала Украину колонией Запада

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Мария Захарова

Украина живет за счет кредитов Запада и фактически является его колонией, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, с февраля 2014-го по декабрь 2021 года стране было предоставлено порядка $70,5 млрд от ЕС, США, Германии и Великобритании, тогда как с февраля по май 2022 года объём финансирования Украины Западом превысил $15 млрд.

Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский <...>, не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах, — написала дипломат.

Кроме того, в последние три месяца кабинет министров Украины заключил кредитные договоры с правительствами США, Великобритании, Германии, Канады, Франции на сумму около $2,5 млрд. Всемирный банк объявил о подготовке нового пакета кредитной поддержки Украины на сумму $3 млрд. А председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о готовности передать Киеву €9 млрд макрофинансовой помощи.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, а также другие вооружения. В свою очередь, Совет ЕС согласовал выделение дополнительных €500 млн на военную помощь Украине.