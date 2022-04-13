Совет Европы согласовал дополнительные €500 млн на помощь Украине

Совет Европы согласовал выделение дополнительных €500 млн для военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ЕС. В совокупности оказанная Евросоюзом помощь Украине уже достигла €1,5 млрд.

Это позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость украинских вооружённых сил для защиты своей территориальной целостности, а также гражданского населения, — говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов направить Украине дополнительную помощь сверх уже выделенных €1,5 млрд. Он также подчеркнул, что в ближайшее время конфликт будет только усиливаться, а так как разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.

Он сделал первое в истории Евросоюза заявление о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Подобных прецедентов не было ни в ситуации с Югославией, ни с Ираком, ни с Афганистаном.

10 апреля Боррель призвал ускорить процесс поставок оружия на Украину, так как Россия, по его словам, намерена лишить украинцев боеспособности, тем самым сбив с них боевой дух. Важность военной помощи он приравнял к введению новых санкций. По его словам, рестрикции важны, но предопределяет исход конфликта в первую очередь вооружение.