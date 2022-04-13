Байден: США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на $800 млн

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро 12 апреля, сообщает The New York Post. Задержанным оказался 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. О мотивах его поступка пока не сообщается.

Подозреваемый в совершении нападения в метро Нью-Йорка Фрэнк Джеймс был арестован, — передаёт NYP. Инцидент произошёл во вторник, 12 апреля, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине. По словам...