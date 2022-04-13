Байден: США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на $800 млн
Байден известил Зеленского о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $800 млн
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
21:22, 13 апреля 2022
Джо БайденФото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press
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Президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму в $800 млн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты и другие вооружения.
Я только что говорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация планирует дополнительно выделить Украине $800 миллионов на оружие, боеприпасы и другую помощь в области безопасности, — говорится в сообщении.
Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.
Мы не можем сейчас отдыхать. Как я заверил Зеленского, американский народ продолжит поддерживать храбрых украинцев в их борьбе за свободу, — отметил он.
В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.
Ранее Совет ЕС согласовал выделение дополнительных €500 млн на военную помощь Украине. В совокупности оказанная Евросоюзом помощь уже достигла €1,5 млрд. ЕС и дальше будет поддерживать украинские вооружённые силы для защиты территориальной целостности.