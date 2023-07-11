Украине пообещали новые дальнобойные ракеты Макрон: Франция передаст Украине партию дальнобойных ракет

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Вооруженные силы Украины получат партию ракет большой дальности, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом Париж рассчитывает оказать поддержку контрнаступлению ВСУ.

Мы приняли решение передать новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии, — сказал он.

Французский лидер не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, однако отметил, что они позволяют «наносить удары вглубь». Объемы и сроки поставок также неизвестны.

По словам Макрона, решение о передаче ракет вписывается в доктрину, согласно которой Украину снабжают вооружением исключительно для защиты собственной территории.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не имеют права поставлять Украине вооружение. В связи с этим она сослалась на документ «Общая позиция», который регулирует экспорт продукции военного назначения с 2008 года.

Так, в одном из пунктов документа говорится о недопустимости поставок вооружения странам, где его высокая концентрация может спровоцировать внутренние репрессии. Запрет действует и в тех случаях, когда военная поддержка приводит к затягиванию боевых действий.