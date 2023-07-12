Опубликованы кадры уничтожения пехоты ВСУ спецназом ДНР «РВ» опубликовал видео уничтожения пехоты ВСУ спецподразделением ДНР

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58 отдельного батальона спецназначения. По информации канала, украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На видео показаны кадры уничтожения пехоты противника, ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинских танков под Донецком. Вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Также в сети разместили видео ликвидации военнослужащими Южной группировки войск пехоты ВСУ на Северском направлении.

Кроме того, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные поразили из противотанковых ракетных комплексов колонну бронетехники ВСУ. Как уточнил военкор, украинскую технику разгромили на Артемовском направлении.

12 июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на Угледарском направлении понесли существенные потери и были отброшены на исходные позиции. Он добавил, что российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.