Два взрыва прогремели в украинском городе Сумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два взрыва произошло в Сумах на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». Власти города объявили воздушную тревогу, уточняется в публикации.

Сирены не смолкают уже около получаса. Какие-либо другие подробности произошедшего на данный момент не приводятся.

Днем ранее воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины — Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Уточнялось, что сирены были включены в 21:51.

Ранее стало известно о потерях украинской армии на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. По данным Минобороны России, ВСУ лишились 645 солдат.

Помимо этого, в ходе СВО были уничтожены украинские бронемашины, пикапы, гаубицы Д-30, Д-20, «Мста-Б» и САУ «Акация». Также российские войска ликвидировали склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны и перехватили три ракеты, запущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS.