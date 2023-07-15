Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины В Полтавской, Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушная тревога звучит в семи областях Украины — Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно ее данным, сирены в регионах включились в 21:51.

Воздушная тревога 14 июля объявлялась сначала в Киеве, а затем по всей стране. ВВС Украины сообщали о взлетах истребителей Миг-31.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года. Обстрелы начались через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который взял на себя Киев. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в украинских городах объявляется каждый день.

Ранее сообщалось, что 11 июля российским силам удалось уничтожить склад ВСУ с ракетами западного производства в Николаеве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева. По его словам, местные жители сообщали о пожарных машинах, которые ехали на протяжении 12 часов в сторону расположенной недалеко от склада военной части.