ВС России уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве Глава подполья Николаева Лебедев сообщил об уничтожении склада ВСУ с западными авиаракетами

Фото: РИА Новости

Российским силам удалось уничтожить склад ВСУ с ракетами западного производства в Николаеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева. По его словам, именно ими вооружали украинские самолеты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.

По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что местные жители сообщали о пожарных машинах, которые ехали на протяжении 12 часов в сторону расположенной недалеко от склада военной части. Кроме того, Лебедев указал на то, что власти поздно оповестили о воздушной тревоге.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал об «ударе по объекту инфраструктуры». Ночью в регионе на час была объявлена воздушная тревога.

Ранее Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отдал распоряжение устанавливать места хранения украинских ракет С-200 и наносить по ним упреждающие удары. Кроме того, военным предстоит принять дополнительные меры для защиты объектов от ударов с воздуха.