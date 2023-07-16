Что за танк Т-90 «Прорыв», который Путин назвал лучшим в мире Что известно о российском танке Т-90

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. Когда еще лидер страны высказывался об этой боевой машине, в чем ее особенности?

16 июля Павел Зарубин опубликовал в своем в Telegram-канале слова Владимира Путина о танке Т-90 «Прорыв».

«Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — заявил российский лидер.

Почти месяц назад во время встречи с военными корреспондентами в Кремле глава государства дал аналогичную оценку танку Т-90. Тогда Владимир Путин отвечал на вопрос о российском ВПК.

«России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся ВС РФ используют эффективнее, чем противник. <...> Боевые действия подтвердили, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. За год оборонное производство в РФ увеличено в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Количество и качество вооружений у РФ растет, без спецоперации этого было бы не добиться. Россия донастроит свою оборонку так, чтобы российская армия была лучшей в мире», — пообещал президент России.

Американское издание 19FortyFive сообщало, что российский танк Т-90 представляет серьезную угрозу для американских танков Abrams. В статье объяснялось, что это возможно благодаря техническим характеристикам российской техники, например, тому, что танк Т-90М оснащен реактивной броней. Отдельно авторы материала выделили улучшенные тепловизионные прицелы наводчика.

«Т-90 из-за наличия определенных атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams», — сказано в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты американского издания добавили, что российскому танку «помогают чувствовать себя уверенно на поле боя» в том числе дымовые гранаты и способность глушить противотанковые ракеты.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что российский танк Т-90М «Прорыв» применяется для работы по наземным целям, для противостояния с другими танками. Он отметил, что ранее танки Т-90 «Прорыв» уже работали в боях в Сирии.

«Во-первых, он способен осуществлять стрельбу через ствол пушки противотанковой ракетой. Т-90 „Прорыв“ — противотанковый танк. Второе — это единственный танк в мире с цифровой дифференцированной управляемой защитой: активной защитой и защитой от радиолокационных станций — так называемая „Шторка“. Он прекрасно показал себя в Сирии, где отразил атаку TOW», — подчеркнул Матвийчук.

По словам эксперта, танк Т-90 «Прорыв» является удобным, живучим, простым в управлении и обслуживании. Также он отметил совершенную систему вычисления и управления огнем.

«Он начинает танковую дуэль с 4,5 км, а западные танки, поставляемые Украине — с 3 км. Т-90 легче и маневреннее», — заключил специалист.

12 июля Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан прием вооружения и военной техники ЧВК «Вагнер». «Музыканты» передали танки разных моделей, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, самоходные артиллерийские установки разных калибров, а также гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Как уточнил представитель Минобороны Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ получили от вагнеровцев Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-миллиметровые, 2С3 «Акация» 152-миллиметровые, 2С5 «Гиацинт» 152-миллиметровые, 2С4 «Тюльпан» 240-миллиметровые. Танки Т-90 «Прорыв» также были в числе переданной Минобороны техники.