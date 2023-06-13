Мобилизация, поход на Киев: о чем еще говорил Путин на встрече с военкорами Президент России провел встречу с военкорами российских СМИ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле

Президент Владимир Путин 13 июня встретился с военкорами. Российский лидер рассказал о ходе специальной военной операции на Украине, ответил на вопросы о мобилизации, последствиях подрыва Каховской ГЭС и возможных изменениях целей СВО. Во встрече приняли участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов: Семен Пегов, Дмитрий Стешин, Евгений Поддубный, Александр Коц, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Андрей Руденко, Максим Долгов и другие. NEWS.ru приводит основные цитаты из речи Владимира Путина.

Подрыв Каховской ГЭС

«Всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами... Все будет делаться так же, как и для всех других граждан Российской Федерации. По каждому домовладению, я уже министру Куренкову сказал, чтобы они активно принимали участие в оценке ущерба имущества движимого и недвижимого».

«Мы в трагедии на Каховской ГЭС точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими — это первое. А второе — ну, к сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось».

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Разрушение Каховской ГЭС

Контрнаступление ВСУ

«Это контрнаступление масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно идет с 4 числа и продолжается до сих пор, прямо сейчас... Есть потери (ВСУ при контрнаступлении. — NEWS.ru), которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. По моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа.

Мне кажется, что если они объективно посчитают, они с этим согласятся, но, насколько я видел из открытых источников, западных источников, примерно так они, мне кажется, и говорят. Так что наступление идет, и результаты на сегодняшний день такие, о которых я сейчас сказал».

Надо ли менять цели СВО

«Цели СВО неизменны, однако конкретные методы их достижения могут меняться применительно к обстановке. Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они [цели СВО] для нас носят фундаментальный характер».

Нужно ли идти на Киев

«Наши войска были у Киева. Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию. Правда, они его выкинули...

Но все-таки за это время мы вышли туда, где мы стоим, а это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю, и практически вся, за небольшим исключением, ЛНР.

Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему такой риторический вопрос задаю? Ясно, что просто ответа на это нет. Я сам только могу на него ответить».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танки Т-90А

Военное положение и мобилизация

«Необходимости вводить военное положение на всей территории России нет, но надо работать тщательнее по некоторым вопросам... ВС РФ набрали с января свыше 150 тыс. контрактников, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек. Только за прошедшую неделю контракты с ВС РФ подписали 9,5 тыс. человек, в этих условиях нет никакой необходимости в мобилизации».

Про российский ВПК

«России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся ВС РФ используют эффективнее, чем противник... Боевые действия подтвердили, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире.

За год оборонное производство в РФ увеличено в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Количество и качество вооружений у РФ растет, без спецоперации этого было бы не добиться. Россия донастроит свою оборонку так, чтобы российская армия была лучшей в мире».

Борьба с агентурой

«Мы должны бороться (с украинской агентурой. — NEWS.ru), мы боремся, делаем это, и некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности, и общественность с ними знакома».

Что делается для защиты от «прилетов»

«Мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена.

Безусловно, ничего хорошего в этом (в прилетах. — NEWS.ru) нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антидроновое ружье «Степашка»

Про генералов

«В армии были паркетные генералы, но очень быстро стало понятно, что они неэффективны, из тени начали выходить эффективные и нужные люди, надо их продвигать».

Про Донбасс в 2014 году

«Российское государство не имело никакого отношения к событиям в Донбассе в 2014 году. Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику».

Как Москва старалась подружиться с Западом

«Мы нашим западным партнерам ну все предложили! Что мы свои, буржуинские, что хотим быть в этой семье „цивилизованных народов“, и в НАТО я удочки забросил. Щелк оттуда — даже рассматривать не стали.

В 1990-е мы воевали в значительной степени с „Аль-Каидой“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), и кого поддерживали наши западные партнеры? „Аль-Каиду“ эту... Мы такая большая страна, с таким потенциалом — не нужна, и постепенно все пытаются распиливать».

О демилитаризации Украины

«То, что происходит на Украине, никогда не устроит нашу страну, где никогда не будет ничего неонацистского. РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины».

Про Ленина и Бандеру

«Основателя Украины Ленина там (на Украине. — NEWS.ru) сбрасывают с пьедестала, а на его место ставят мерзавца и фашиста Бандеру».

Чем военкоры удивили президента

«Неожиданно для меня, — что не выплачивают средства за подбитую военную технику противника. Обязательно вернусь к разговору с Минобороны сегодня».

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин (в центре) во время встречи с военными корреспондентами в Кремле

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