Опубликованы кадры военной техникой, переданной ЧВК «Вагнер» ВС России

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показ приема вооружения и военной техники ЧВК «Вагнер». Бойцы группы «Вагнера» передали танки разных моделей, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, самоходные артиллерийские установки разных калибров, а также гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры. Вооруженные Силы России также получили обратно во владение автомобильную технику и стрелковое вооружение.

Полученные от ЧВК «Вагнер» технику и вооружение доставят в тыловые районы, где будет проведено техническое обслуживание и подготовка для использования по назначению.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее уточнил, что Вооруженные силы РФ получили от «вагнеровцев» танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-миллиметровые, 2С3 «Акация» 152-миллиметровые, 2С5 «Гиацинт» 152-миллиметровые, 2С4 «Тюльпан» 240-миллиметровые.

Минобороны Белоруссии ранее сообщило, что бойцы «Вагнер» будут задействованы в обучении белорусских военнослужащих. По прибытии бойцов частной военной компании распределят на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что на данный момент он не видит присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, однако Альянс внимательно следит за ситуацией.