«Серьезная угроза»: в США признали превосходство Т-90 над Abrams 19FortyFive: Т-90 может стать серьезной угрозой для американских танков Abrams

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Российский танк Т-90 представляет серьезную угрозу для американских танков Abrams, пишет издание 19FortyFive. В статье отмечается, что это возможно благодаря техническим характеристикам российской техники, например, тому, что танк Т-90М оснащен реактивной броней. Отдельно авторы материала выделили улучшенные тепловизионные прицелы наводчика.

Т-90 из-за наличия определенных атрибутов может представлять огромную угрозу для американских танков Abrams, — сказано в публикации.

Журналисты американского издания добавили, что российскому танку «помогают чувствовать себя уверенно на поле боя» в том числе дымовые гранаты и способность глушить противотанковые ракеты.

Ранее украинские солдаты заявили немецкому изданию Bild, что военная авиация России не оставляет ВСУ никаких шансов для реализации успешного контрнаступления. По словам военнослужащих ВСУ, у военных подразделений Украины остро ощущается нехватка средств противовоздушной обороны. По их словам, им нечем защищаться от ВКС РФ с расстояния в восемь километров. По данным журналистов, ВСУ не хватает средств ПВО, самолетов и «некоторых видов вооружения». В статье отмечается, что в случае провала контрнаступления США заставят Киев сесть за стол переговоров.