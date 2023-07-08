Военэксперт назвал главные преимущества Т-90 «Прорыв», осмотренных Шойгу Военэксперт Матвийчук: российский Т-90 «Прорыв» — это противотанковый танк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-90М «Прорыв»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru пояснил, что российский танк Т-90М «Прорыв», который 8 июля осмотрел министр обороны Сергей Шойгу, используется для работы по наземным целям, для противостояния с другими танками. По его словам, ранее эти танки уже работали в боях в Сирии.

Во-первых, он способен осуществлять стрельбу через ствол пушки противотанковой ракетой. Т-90 «Прорыв» — противотанковый танк. Такая тавтология. Второе — это единственный танк в мире с цифровой дифференцированную управляемую защиту: активную защиту и защиту от радиолокационных станция — так называемая «Шторка». Он прекрасно показал себя в Сирии, где отразил атаку TOW, — рассказал Матвийчук.

Эксперт назвал танк удобным, живучим, простым в управлении и обслуживании. Также он отметил совершенную систему вычисления и управления огнем.

Он начинает танковую дуэль с 4,5 км, а западные танки, поставляемые Украине — с 3 км. Т-90 легче и маневреннее, — заключил эксперт.

Сергей Шойгу проверил боевую подготовку военнослужащих по контракту на полигонах Южного военного округа. В том числе министр понаблюдал за проведением занятий по вождению и выполнению боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение танкистов проводится как в полевых условиях, так и на современных интерактивных тренажерах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.