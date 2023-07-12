ЧВК «Вагнер» передала Минобороны РФ военную технику: фото танков и ракет Как выглядят зенитные ракетно-пушечные комплексы, бронетранспортеры и стрелковое вооружение

Фото: МО РФ

Танк Т-72Б3

Сегодня состоялась передача вооружений ЧВК «Вагнер» Министерству обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в ведомстве.

«Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», — рассказали в Минобороны.

Представители ведомства сообщили, что ВС России были переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения. «В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня „Град“, „Ураган“, зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь“, самоходные артиллерийские установки 2С1 „Гвоздика“ 122-миллиметровые, 2С3 „Акация“ 152-миллиметровые, 2С5 „Гиацинт“ 152-миллиметровые, 2С4 „Тюльпан“ 240-миллиметровые, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение», — говорится в сообщении Минобороны.

Как рассказал NEWS.ru член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, эта техника, переданная ВС России, очень пригодится армии в данный момент.

«Это способствует стабильности в стране, техника будет поставлена на вооружение формируемых частей и соединений, которые должны способствовать усилению наших вооруженных сил. Например, сейчас формируются 25 и 40 армейские корпуса. Учитывая, что в состав „Вагнера“ входило более 25 тысяч человек, можно рассчитывать на полную комплектацию больше, чем одной дивизии техникой и вооружением», — рассказал Соболев

Как выглядят танки, САУ, РСЗО, ЗРПК, бронетранспортеры и другая техника, которая была у ЧВК «Вагнер», — в фотогалерее NEWS.ru.